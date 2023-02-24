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Депутат Пивненко: выезжающих на отдых за границу чиновников следует увольнять со службы

, 20:34 Источник: ПолитЭксперт

Депутат Пивненко: выезжающих на отдых за границу чиновников следует увольнять со службы
State Duma of Russian Federation / globallookpress.com

Государственных чиновников, позволяющих себе заграничный отдых во время проведения их страной специальной военной операции, следует увольнять со службы. Об этом во время беседы с интернет изданием «ПолитЭксперт» заявила депутат Государственной думы Российской Федерации Валентина Пивненко.

Согласно словам парламентария, только люди без совести способны выезжать на зарубежные курорты в такое сложное для страны время. Она считает, что госслужащих, которые позволили себе отдых за границей, необходимо лишать полномочий.

Пивненко также выразила мнение, что в России необходимо провести духовную мобилизацию власти и общества, потому что без этого не будет победы.

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