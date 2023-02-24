Зеленский: переговоры с Россией возможны только на основе «формулы мира», предложенной Украиной

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukraine/globallook.com

Переговоры с Россией будут возможны только при условии отвода российских войск к границам 1991 года, что предусматривает украинская «формула мира». Об этом заявил в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине начала СВО, президент Украины Владимир Зеленский.

«Формулу мира» Украины, включающую в себя 10 шагов, в том числе отвод войск РФ, Зеленский впервые представил на саммите G20 в ноябре прошлого года.

Комментируя «мирный план» Китая, представленный 24 февраля, Зеленский отметил, что это, скорее, не план, а «соображения Пекина» о конфликте. При этом он подчеркнул, что в нем есть пункты, совпадающие с интересами Украины, - в частности, о территориальной целостности.

«Наша цель — сотрудничать со всеми, чтобы изолировать конкретно одних», - сказал в связи с китайскими инициативами Зеленский.