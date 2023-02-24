Пушилин о мирном плане Китая: Пекин предлагает тушить пожар водой, а Вашингтон — бензином

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Источник: Telegram

Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/pushilindenis/

Врио главы Донецкой Народной Республики в годовщину СВО сравнил мирные планы по Украине, предложенные Китаем и США. По его мнению, политики Востока предлагают тушить пожар водой, а Запада — бензином.

План Пекина по мирному урегулированию украинского кризиса был обнародован в пятницу. Пушилин считает, что этот документ показал, что позиции Востока и Запада по Украине «все более радикализируются, а векторы расходятся».

«На наших глазах происходит раскол международного сообщества на два лагеря. И водораздел пройдет как раз по рубежу между странами, следующими своим национальным интересам, но уважающими других участников международных отношений, и странами, исповедующими идеи единого рулевого, колониализма и двойные стандарты», - написал Пушилин в своем телеграм-канале.