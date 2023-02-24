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Депутат Рады Арахамия заявил, что партнёры Киева хотят возобновить экономические отношения с Россией, но должны помогать Украине

, 18:53

Депутат Рады Арахамия заявил, что партнёры Киева хотят возобновить экономические отношения с Россией, но должны помогать Украине
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Страны-партнёры Киева хотят вернуть утраченные отношения с Москвой как можно скорее, но сейчас вынуждены помогать Украине. Об этом заявил глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Множество партнеров по так называемой международной коалиции вынуждены нам сейчас помогать, но очень хотят как можно скорее это прекратить, чтобы возобновить торговлю с Россией и все экономические отношения», - сообщил депутат.

Ранее Арахамия назвал среди условий Украины для возобновления переговоров с Россией «вывод всех российских войск с украинской территории».

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