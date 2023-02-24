Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики, учрежденное им самим

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Рамзан Кадыров. Фото: Telegram/t.me/MDaudov_95

Рамзан Кадыров удостоен звания Героя Чеченской Республики за номером 1. Об этом сообщил в пятницу председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики – Герой Чеченской Республики за № 1! Ваши заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией невозможно переоценить и, без преувеличений, достойны специального исследования!» - написал Даудов в своем телеграм-канале.

Звание героя республики было учреждено главой Чечни недавно. Рассказывая об этом, Кадыров сообщал, что оно будет присваиваться за «выдающиеся заслуги перед республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига».