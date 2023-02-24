Стрелков предположил, что в ближайшие дни начнется «зачистка» Приднестровья войсками Украины, которым Россия не сможет помешать

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Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

В ближайшие дни начнется «зачистка» территории Приднестровья Вооруженными силами Украины, которым Российская Федерации не сможет помешать. С соответствующим предположением выступил Игорь Стрелков, бывший командующий ополчением ДНР.

«По всей видимости, "зачистка" Приднестровья силами ВСУ начнется в ближайшие дни», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Стрелкова.

По его словам, Москва не сможет помешать киевской стороне.

«Шансов небольшими силами удержаться в полном окружении на узенькой полоске земли у наших военных нет никаких», — добавил экс-командир.

Ранее на текущей неделе министерство обороны РФ выступило с заявлением, согласно которому Украина занимается подготовкой вооруженной провокации против Приднестровья.