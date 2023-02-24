Журналист Херш заявил, что Байден разрушил тайную операцию по подрыву «Северных потоков»

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президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool via CNP / globallookpress.com

Американский журналист Сеймур Херш в рамках разговора с журналистами сообщил, что президент США Джо Байден разрушил тайные планы команды, которая занималась разработкой подрыва "Северных потоков".

Сеймур Херш в интервью каналу RT напомнил, что Джо Байден в рамках пресс-конференции ранее заявил, что "Северный поток — 1" будет остановлен. После этого высказывания последовал вопрос журналиста о том, как США намерены это сделать. Американский лидер подчеркнул, что США знают, как осуществить свои планы.

Херш отметил, что подрыв трубопроводов изначально планировался как тайная операция, а когда, американский лидер произнес вышеуказанные слова, взрывчатка уже несколько месяцев находилась на дне Балтийского моря.