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Салливан заявил, что США не будут диктовать Украине, как завершать конфликт с Россией

, 08:49 Источник: РИА "Новости"

Салливан заявил, что США не будут диктовать Украине, как завершать конфликт с Россией
советник президента США Джейк Салливан, Ken Cedeno - Pool via CNP / globallookpress.com

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет диктовать руководству Украины, как завершать текущий конфликт с Россией.

Джейк Салливан, комментируя предложенный Китаем план урегулирования кризиса, подчеркнул, что США не будут указывать Украине, как договариваться с Россией. По его словам, сами украинцы должны принимать решения о своей судьбе.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел КНР обнародовало план мирного урегулирования конфликта на Украине. Документ состоит из двенадцати пунктов.

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