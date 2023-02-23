Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, связанную с блокадой Лачинского коридора

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Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

В четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и, в частности, блокаду Лачинского коридора. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Собеседники коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора», - сказано в сообщении.

Также лидеры России и Армении обсудили вопросы, связанные с реализацией трехсторонних соглашений по Карабаху.

Ранее сообщалось, что в четверг был отправлен в отставку госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.