FT, сославшись на Лаврова, назвала трех «советников» Путина: Ивана Грозного, Петра Первого и Екатерину Великую

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/globallook.com

У президента России три советника, с которыми он «советовался», планируя спецоперацию: Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая. Об этом написала Financial Times в статье, посвященной годовщине СВО 24 февраля.

Авторство этого выражения, по словам источников газеты, принадлежит главе российского МИД Сергею Лаврову, который, как уверяет издание, одним из первых узнал о планах президента РФ начать спецоперацию. Как пишет издание, именно так Лавров ответил на вопрос российского олигарха, поинтересовавшегося у министра, с кем советовался Путин, планируя СВО.

Российский политолог Сергей Марков, комментируя статью FT, написал, что неизвестно, правда ли это.

«Но что в истории останутся именно эти слова о Путине, это точно. Потому что реальная правдивая версия появится публично еще очень не скоро», - написал Марков в своем телеграм-канале.