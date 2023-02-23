Вице-премьер Украины Верещук: любые переговоры с Россией сейчас обречены на провал

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Источник: РИА Новости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук (в центре). Фото: Ukraine Presidency/ globallook.com

Украина не рассматривает возможность переговоров с Россией в нынешних условиях. Об этом в интервью испанскому изданию El Periodico заявила в четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Россия не хочет мира. Россия не хочет выводить свою армию и оружие из Украины. Россия пытается запугать нас и угрожает демократиям всего мира. Они все еще готовятся к полномасштабной войне. Поэтому любые переговоры обречены на провал. Мы не будем принимать участие ни в каких переговорах», — сказала Верещук (цитата по «РИА-Новости»).

По ее словам, диалог станет возможным лишь после того, как Россия выведет свои войска и оружие с территории Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Мария Захарова утверждала, что Киев заблокировал переговоры с Москвой под влиянием Вашингтона.