Вице-премьер Украины Верещук: любые переговоры с Россией сейчас обречены на провал

Украина не рассматривает возможность переговоров с Россией в нынешних условиях. Об этом в интервью испанскому изданию El Periodico заявила в четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«Россия не хочет мира. Россия не хочет выводить свою армию и оружие из Украины. Россия пытается запугать нас и угрожает демократиям всего мира. Они все еще готовятся к полномасштабной войне. Поэтому любые переговоры обречены на провал. Мы не будем принимать участие ни в каких переговорах», — сказала Верещук (цитата по «РИА-Новости»).
По ее словам, диалог станет возможным лишь после того, как Россия выведет свои войска и оружие с территории Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Мария Захарова утверждала, что Киев заблокировал переговоры с Москвой под влиянием Вашингтона.