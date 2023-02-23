Политолог Марков считает, что увольнение Варданяна повышает шанс заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

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Политолог Сергей Марков. Фото: Telgram/t.me/logikamarkova/

Российский политолог Сергей Марков, считает что карабахский кейс Варданяна был способом ухода из-под антироссийских санкций, а его увольнение с поста госминистра Народного Карабаха увеличивает шансы на заключение мира между Арменией и Азербайджаном.

Выход российского миллиардера Рубена Варданяна из гражданства РФ осенью прошлого года и отъезд в Нагорный Карабах, на должность госминистра непризнанной республики, был «хитрым ходом», чтобы уйти из-под антироссийских санкций и не поссориться при этом с властями РФ, написал Марков в своем телеграм-канале.

«Теперь главное, чем будет заниматься Варданян, - используя свое армянское и видимо и французское гражданство, - скупать по дешевке у западного бизнеса их российские активы. Говорят, именно этим он и занимается», - заявил политолог.

По его мнению, с уходом Варданяна из правительства Карабаха шансы на мирные соглашения между Арменией и Азербайджаном возросли.

Об увольнении Варданяна с должности госминистра непризнанной республики стало известно 23 февраля.