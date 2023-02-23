Лукашенко назвал визит Байдена в Киев пиаром перед президентской гонкой

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MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Джо Байден посетил Киев в качестве пиар хода для своей предвыборной компании.

«Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо», - сообщил Лукашенко в интервью китайским СМИ.

Ранее президент Белоруссии заявил, что КНР играет глобальную роль в мировой политике и сейчас ни одна проблема в мире не решается без участия Пекина.