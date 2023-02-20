Захарова: цель мониторинговой миссии ЕС в Армении - выдавить Россию из региона

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20 февраля 2023, 20:06 Источник: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала начало работы мониторинговой миссии Евросоюза в Армении. По ее мнению, ЕС таким образом стремится «закрепиться» в дружественной России Армении.

Миссия Европейского союза начала свою работу в понедельник. Около ста человек — исключительно гражданских — будут вести мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе со стороны Армении.

По мнению Захаровой, ЕС лукавит, говоря о гражданских целях миссии. С ее точки зрения, таким образом он преследует цель ослабить влияние России в регионе.

«Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку», - отметила Захарова.

МИД РФ считает, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе остаются договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении.