Захарова: цель мониторинговой миссии ЕС в Армении - выдавить Россию из региона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала начало работы мониторинговой миссии Евросоюза в Армении. По ее мнению, ЕС таким образом стремится «закрепиться» в дружественной России Армении.
Миссия Европейского союза начала свою работу в понедельник. Около ста человек — исключительно гражданских — будут вести мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе со стороны Армении.
По мнению Захаровой, ЕС лукавит, говоря о гражданских целях миссии. С ее точки зрения, таким образом он преследует цель ослабить влияние России в регионе.
«Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку», - отметила Захарова.
МИД РФ считает, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе остаются договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении.