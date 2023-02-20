Пентагон: Украина получит новый пакет военной помощи от США

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20 февраля 2023, 19:25 Источник: РИА Новости

Пентагон, Laura Farr/AdMedia Photo

США предоставляют Киеву очередной пакет военной поддержки стоимостью 460 миллионов долларов. Это следует из заявления Пентагона, распространенного 20 февраля.

«Сегодня министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны», - говорится в тексте сообщения.

Новый пакет оценивается в 460 миллионов долларов. Отмечается, что в него входят боеприпасы для систем HIMARS, снаряды калибром 155 миллиметров, минометные снаряды, бронебойные ракеты, радары, системы Javelin и БМП Bradley.

Ранее Байден анонсировал военную помощь Украине на полмиллиарда долларов.