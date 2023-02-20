Китай поддержит российскую резолюцию в ООН о расследовании взрывов на «Северных потоках»

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Источник: РИА Новости

Место утечки газа после взрыва на "Северном потоке". Фото: Danish Defence/globallook.com

Китай поддерживает российский проект резолюции в Совете безопасности ООН о расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил постоянный представитель КНР при Организации Объединенных наций Чжан Цзюнь.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник, он ответил: «Да, конечно!»

Ранее заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что РФ запросила на 22 февраля заседание Совбеза организации в связи с открывшимися фактами о взрывах ниток «Северных потоков». Российская сторона ожидает, что на нем может выступить американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший недавно расследование, в котором идет речь о причастности к этим диверсиям США.