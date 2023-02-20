Политолог Светов: «От речи Путина 21 февраля стоит ждать неожиданностей»

Аргументы Недели → Политика 13+

Антон Николаев,

globallookpress.com

Юрий Светов считает, президент России Владимир Путин, возможно, продолжит риторику, которую он начал еще год назад. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«От речи Путина надо ожидать неожиданностей. Предсказать тенденции можно: он будет говорить об экономике, как нам выстоять в условиях продолжения санкционной политики, какая будет тенденция специальной военной операции. Но что он предложит по этому поводу - предсказывать сложно. Я могу сказать, что сбудется прогноз Анналены Бербок. Она сказала по своей глупости, что Путин повернется на 360 градусов, и скажет то, что он говорил 24 февраля 2022 года! Специальная военная операция будет доведена до логического конца: освобождение Донбасса, Луганска, а также демилитаризация и денацификации. Вот это он точно скажет!».

Напомним, что Владимир Путин 21 февраля обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.