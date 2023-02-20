Румынский МИД требует ввести «отдельный режим» санкций против России за «попытки дестабилизации» ситуации в Молдавии

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20 февраля 2023, 16:58 Источник: РИА Новости

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску предложил Евросоюзу рассмотреть «отдельный режим» санкций в отношении России из-за того, что она «дестабилизирует» ситуацию в Молдавии. Об этом дипломат заявил журналистам в понедельник в преддверии заседания Совета глав МИД стран Евросоюза.

О якобы попытках России дестабилизировать ситуацию в Молдавии заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в режиме видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский. При этом никаких доказательств этого представлено не было. Затем с аналогичными обвинениями - и тоже бездоказательными - выступила президент Молдавии Майя Санду.

Ауреску, тем не менее, считает, что безопасность Молдавии находится под угрозой, и это должно стать объектом пристального внимания ЕС.

«В этой связи предлагаю для размышления и правового анализа предложение о создании отдельного режима санкций [против РФ] за попытки дестабилизировать Молдавию, ее конституционный строй и верховенство закона», - заявил министр.