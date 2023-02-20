Депутат Шеремет: «Если Байден считает, что вынес России приговор, то он сильно ошибается»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 февраля 2023, 15:39

Член антикоррупционного комитета Госдумы прокомментировал визит американского президента в Киев.

Напомним – Джо Байден встретился в Киеве с Владимиром Зеленским 20.02.23. Изначально встреча не афишировалась, по планам президент США направлялся в Польшу. Байден в очередной раз пообещал украинцам всемерную поддержку. Зарубежные политические эксперты поспешили дать оценку украинскому вояжу американского лидера, как вынесение приговора РФ и скорого поражения российских войск.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в комментарии «Аргументам недели» заявил, что «если Байден считает, что вынес России приговор, то он сильно ошибается». По мнению Шеремета, именно в периоды внешней агрессии и давления извне Россия сплачивается, и американский президент сегодня в очередной раз подтвердил намерения вражеской армии, которую возглавляет и тем самым объявил приговор себе. «Они же на себе ни разу не испытывали что значит призыв «Вставай страна огромная!». А когда испытают, тогда поймут», - сказал Шеремет.

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