Политолог Соин: «В Молдавии продолжает укрепляться западная диктатура»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 февраля 2023, 14:00 Антон Николаев,

Дмитрий Соин считает, что Запад хочет нейтрализовать Гагаузию и Приднестровье. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«В Молдавии продолжает укрепляться прозападная диктатура, формальным лидером которой является президент Майя Санду, а реально все управляется из Вашингтона, Страсбурга, Брюсселя и Бухареста. США осуществляют общее руководство через посредников республикой. Чтобы эту диктатуру сделать незыблемой, в Молдавии идет зачистка политического поля: происходит борьба с инакомыслящими, многие лидеры оппозиции были вынуждены сбежать из страны. Также выполняется задача по нейтрализации Приднестровья, как пророссийского анклава, и Гагаузии. Гагаузия для Молдавии - это болевая точка, которая не дает ей покоя. Гагаузы - это народ, который тяготеет к России, не приземляющий курс на Румынию. Сам факт существования этой автономии уже мешает Кишиневу. Я думаю, будут предприниматься шаги, чтобы эту автономию ликвидировать. Приднестровье - это российский анклав, где проживают около четверти миллиона граждан РФ, которые имеют полное право на все виды защиты. Там же расположены российские миротворцы и огромные склады с вооружениями. Для Запада и Украины - лакомый кусок. Их давно не оставляет идея захватить эти склады, подпитать ВСУ боеприпасами и ликвидировать Приднестровье, так как республика оказывается в тылу у одесской группировки ВСУ. На Украине всерьез рассматривали вариант, что из Приднестровья может быть нанесен удар в сторону Одессы. Таких планов никогда не было, так как республика непризнанная и это было бы для нее губительно. Поэтому в Приднестровье сложилась очень опасная ситуация. Сейчас принят закон о поправках в УК, который позволяет задерживать и брать под арест всех лидеров Приднестровья. Прогнозы дают нам основание сделать вывод о том, что тенденция к обострению есть. Вероятность вооруженного конфликта - очень высока».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии, а отношения России и республики остаются напряженными.