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Руководитель Офиса президента Украины Ермак опубликовал совместное фото с советником президента США Салливана в Киеве

, 14:05 Источник: Лента.Ру

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев, совместную фотофотографию с ним опубликовал Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram.

Андрей Ермак написал в своем сообщении, что он благодарит Джейка Салливана, с которым они работали по вопросами визита на Украину и что он лично «рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат».

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