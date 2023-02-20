Руководитель Офиса президента Украины Ермак опубликовал совместное фото с советником президента США Салливана в Киеве

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев, совместную фотофотографию с ним опубликовал Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram.
Андрей Ермак написал в своем сообщении, что он благодарит Джейка Салливана, с которым они работали по вопросами визита на Украину и что он лично «рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат».
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