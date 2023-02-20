Блинкен выразил уверенность в том, что Швеция и Финляндия скоро вступят в НАТО

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в понедельник, 20 февраля, заявил об уверенности Вашингтона в скором вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Энтони Блинкен отметил, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО не является вопросом двусторонних отношений. По словам главы Госдепа, США поддерживают членство стран в блоке.
Госсекретарь заметил, что когда Швеция и Финляндия вступят в Североатлантический альянс, безопасность каждого члена организации будет усилена, в частности, Соединенных Штатов и Турции.