Украинские войска обстреляли территорию ДНР 47 раз за сутки

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20 февраля 2023, 09:39 Источник: Telegram

разрушенные помещения, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию республики.

Согласно последней информации, на Донецком направлении украинские войска совершили 37 обстрелов из РСЗО "Град", артиллерии калибрами 155 и 152 миллиметра. На Горловском направлении были зафиксированы девять обстрелов из артиллерии калибрами 155 и 122 миллиметра, а также из миномета калибром 120 миллиметров. На Ясиноватском направлении зарегистрирован один обстрел из артиллерии "натовского" калибра.

В общей сложности ВСУ за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 246 единиц различных боеприпасов.