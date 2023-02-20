Политолог Маркелов: украинский конфликт стал поводом для США вмешаться в экономику Европы

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20 февраля 2023, 00:36 Источник: Вечерняя Москва

Christian Ohde / globallookpress.com

У Соединенных Штатов Америки не было поводов вмешиваться в экономику Европейского союза, однако украинский конфликт позволил им «засунуть голову» во внутриэкономические процессы ЕС. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Согласно словам эксперта, благодаря кризису, который был вызван событиями на Украине, США смогли усилить свое политическое и финансовое влияние на Евросоюз. Как отметил специалист, европейские компании переносят свои производства на американские территории, а сами американцы продают Европе природный газ.

Маркелов также прокомментировал речь президента США Джо Байдена, в которой американский лидер назвал проводимое Россией СВО «испытанием на века». По мнению политолога, глава Белого дома подразумевал под этим выражением то, что спецоперация останется в мировой памяти на века.