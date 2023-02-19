Sunday Times: к апрелю Киев сможет получить лишь четверть обещанных западными союзниками танков

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19 февраля 2023, 22:57

Танк Leopard 2. Фото: Daniel Karmann/globallook.com

К началу весенней кампании Украина получит, скорее всего, не более 50 танков, обещанных западными союзниками. Об этом пишет в воскресенье Sunday Times.

Издание утверждает, что из 320 танков, которые ожидает Украина, до нее доберутся максимум 50. Этого количества явно мало, чтобы существенно повлиять на ход боевых действий, говорится в статье. Причиной такой ситуации стало то, что военная техника оказалась не готова к эксплуатации: на ее ремонт и приведение в рабочее состояние потребуется больше времени, чем ожидалось.

«Мы не успеваем. Русские работают на своих заводах в три смены. Запад работает в одну смену. Вот где нам нужно сократить разрыв», - так прокомментировал ситуацию в интервью изданию министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.