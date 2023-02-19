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Эксперт Литовкин: главной целью НАТО является разорить Россию

, 22:16 Источник: Вечерняя Москва

Эксперт Литовкин: главной целью НАТО является разорить Россию
IMAGO / globallookpress.com

Главной задачей Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса является разорить Россию, а не победить ее. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказал военный эксперт Владимир Литовин.

По мнению специалиста, страны военно-политического блока поставляют тяжелое вооружение Украине с целью затянуть конфликт, чтобы Россия тратила свои ресурсы. Более того, как отметил эксперт, одного натовского оружия ВСУ недостаточно, потому что для взаимодействия с ним необходимы специалисты, которых у Украины нет.

Литовкин также добавил, что поставляемое вооружение Киеву не способно повлиять на ход специальной военной операции, уточнив, что эти «мизерные» поставки не смогут помешать наступлению российских войск.

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