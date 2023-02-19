Bloomberg узнал о новых санкциях США в отношении энергетического сектора России и ее ВПК

Вашингтон планирует в ближайшее время объявить новые санкции в отношении России, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс. Об этом пишет в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Кроме этого, по информации агентства, рестрикции коснутся ряда физических лиц и учреждений финансового сектора. Будут также приняты меры, препятствующие обходу санкций третьими странами.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила, что новые ограничения могут быть введены к годовщине начала российской военной спецоперации 24 февраля. Евросоюз также намеревается подготовить к этой дате десятый пакет санкций.