Bloomberg узнал о новых санкциях США в отношении энергетического сектора России и ее ВПК

Аргументы Недели → Политика 13+

19 февраля 2023, 20:51 Источник: ТАСС

Флаг США на Белом доме. Фото: White House/globallook.com

Вашингтон планирует в ближайшее время объявить новые санкции в отношении России, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс. Об этом пишет в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме этого, по информации агентства, рестрикции коснутся ряда физических лиц и учреждений финансового сектора. Будут также приняты меры, препятствующие обходу санкций третьими странами.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила, что новые ограничения могут быть введены к годовщине начала российской военной спецоперации 24 февраля. Евросоюз также намеревается подготовить к этой дате десятый пакет санкций.