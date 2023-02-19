Блинкен: все решения по Крыму должна принимать Украина

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19 февраля 2023, 19:50 Источник: ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: NASA/globallook.com

Решения о действиях, касающихся Крыма, должна принимать сама Украина. Об этом в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Главе внешнеполитического ведомства США был задан вопрос, считают ли американские власти «красными линиями» боевые действия Украины в Крыму. Отвечая на него, Блинкен подчеркнул, что все решения, касающиеся полуострова, в том числе когда дело дойдет до мирного урегулирования конфликта, Киев должен принимать сам.

«Что касается конкретных очертаний того, как мы можем достичь мира, то эти решения, прежде всего, за Украиной», - сказал госсекретарь.

Ранее заместитель Блинкена Виктория Нуланд заявляла, что военные объекты России в Крыму являются для Украины легитимными целями.