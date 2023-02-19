Председатель Мюнхенской конференции Хойсген, закрывая форум, заявил, что у Запада «больше выдержки», чем у Путина

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19 февраля 2023, 18:55 Источник: РИА Новости

Кристоф Хойсген. Фото: Sven Hoppe/globallook.com

Запад в условиях украинского кризиса продемонстрировал полное единство, и у него больше выдержки, чем у президента РФ Владимира Путина. Об этом, закрывая в воскресенье Мюнхенскую конференцию по безопасности заявил ее председатель Кристоф Хойсген. Его выступление транслировалось на сайте форума.

По словам политика, Запад, продемонстрировав «трансатлантическое единство», дал «четкий сигнал» России.

«Пришли, чтобы остаться. И у нас больше выдержки, чем у Владимира Путина», — сказал Хойсген.

Он также высказал мнение, что одним из самых ярких впечатлений конференции в нынешнем году стало выступление на ней президента Украины Владимира Зеленского, которое проходило в режиме видеосвязи. Хойсген выразил надежду, что в будущем году Зеленский примет участие в работе конференции лично.

Ранее вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции, заявила, что время «не на стороне Путина».