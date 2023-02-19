Глава офиса Зеленского Андрей Ермак: ВСУ не собираются уходить из Бахмута

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19 февраля 2023, 17:00 Источник: ТАСС

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidency/globallook.com

В планы Вооруженных сил Украины не входит оставление Бахмута (российское название Артемовск). Об этом в интервью британскому изданию The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы обороняем его. Мы не планируем уходить», - сказал Ермак.

Накануне врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что позиции российских сил в районе Артемовска несколько улучшились, однако нет никаких признаков того, что ВСУ собираются отставить город.

В свою очередь, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин несколькими днями раньше высказывал предположение, что Артемовск может быть окружен россиянами в марте-апреле.