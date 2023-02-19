Ван И заявил, что Китай считает недопустимым давление США на российско-китайские отношения

Аргументы Недели → Политика 13+

19 февраля 2023, 16:11 Источник: РИА Новости

Ван И Фото: Peter Kneffel/globallook.com

Пекин считает недопустимым и никогда не смирится с попытками Вашингтона оказать давление на российско-китайские отношения. Об этом, как следует из сообщения МИД КНР, заявил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Встреча высокопоставленных дипломатов проходила на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В ее ходе, как сообщалось, Блинкен, в частности, предупредил Ван И о серьезных последствиях в случае поставок России вооружений.

«Мы никогда не смиримся с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений», - сказано в сообщении китайского МИД по итогам встречи.

Как следует из него, Ван И подчеркнул, что отношения с Россией, «не нацеленные на третьи стороны», являются внутренним делом двух государств.