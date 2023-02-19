Захарова: Макрон открыто признался на Мюнхенской конференции, что последнее десятилетие Запад пытался поменять власть в России

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19 февраля 2023, 11:09

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон открыто признался в ходе Мюнхенской конференции в том, что последнее десятилетие западные государства пытались поменять власть в Российской Федерации. На это указала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

Отечественный дипломат прокомментировала выступление Макрона на Мюнхенской конференции, который, в частности, заявил, что «в последнее десятилетие было много попыток смены режима и все они закончились неудачей».

«Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Le Journal du dimanche отметило, что французский лидер проигнорировал призывы главы Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции принять бывшую советскую республику в Североатлантический альянс.