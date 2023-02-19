Аргументы Недели → Политика 13+

19 февраля 2023, 11:00 Источник: Telegram

разрушенный дом, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило утром в воскресенье, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда.

Согласно последней информации, в 9.20 украинские войска атаковали Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.

С 9.30 до 10.15 были обстреляны Кировский и Куйбышевские районы Донецка. По ним Вооруженные силы Украины выпустили девятнадцать снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров.