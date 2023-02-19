В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

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19 февраля 2023, 10:07 Источник: РИА "Новости"

громкоговоритель, unsplash.com/photos/6eG9zp1KQyY

Утром в воскресенье, 19 февраля, воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

Уточняется, что сирены сработали ранее сегодня в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.

Подчеркивается, что сигнал воздушной тревоги начал звучать в промежутке с 9.36 по 9.39 по московскому времени.