Балицкий заявил, что под контролем ВС РФ находится 62,5 процента Запорожской области

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19 февраля 2023, 09:41 Источник: РИА "Новости"

российские военные, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил журналистам, что в настоящий момент около 62,5% территории региона находятся под контролем российских войск.

Текущую обстановку, по словам Евгения Балицкого, можно охарактеризовать как "затишье".

Врио главы региона уточнил, что Запорожье пока освободить не удалось. Чиновник напомнил, что речь идет об областном городе, где находится множество структур, которые очень нужны людям, в частности, детская больница, онкоцентр и железнодорожные узловые станции.