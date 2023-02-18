Политолог Кошкин: российские войска удерживают инициативу на линии боевого соприкосновения

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18 февраля 2023, 23:13 Источник: Радио 1

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации удерживают тактическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции, продолжая наступать на Артемовск. Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Согласно словам специалиста, у ВСУ вызывает опасение факт того, что если будет расколота их группировка, которая удерживает линию обороны, то российская армия выйдет на «оперативно-стратегический простор до Славянска и Краматорска».

Как отметил Кошкин, возможность развития такого сценарий не устраивает США и страны Евросоюза, поэтому они спешат как можно быстрее собрать «танковый кулак» для Украины, чтобы ВСУ смогли удерживать оборону.