Представитель военной разведки Украины Юсов заявил, что Киев ждет «очень активных событий» на фронте в феврале-марте

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18 февраля 2023, 22:36

Украинская артиллерия под Артемовском (Бахмутом). Фото: Madeleine Kelly/globallook.com

По мнению украинской разведки, события на фронте в феврале-марте будут развиваться очень активно, так как, по ее сведениям, российский лидер отдал приказ полностью занять территории ДНР и ЛНР до конца марта. Об этом в эфире украинского телемарафона в субботу заявил представитель главного управления военной разведки Украины Андрей Юсов.

«Февраль-март – мы ожидаем очень активных событий. Задание от Путина – взять Донбасс до марта», - сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

По словам Юсова, та интенсивность боев, которая в настоящее время наблюдается на Донбассе, является частью реализации этого плана.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» заявлял, что большое российское наступление уже началось.