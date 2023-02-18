Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что Запад должен ответить на действия России в Украине демонстрацией силы

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18 февраля 2023, 21:27 Источник: ТАСС

Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Фото: Sven Hoppe/globallook.com

Поскольку ни дипломатические усилия, ни экономические санкции не привели к изменению политики России в отношении Украины, Запад должен ответить Москве демонстрацией силы. Об этом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Так как ни дипломатия, ни жесткие экономические санкции не изменили курс Путина, правильным ответом является демонстрация нашей силы», - сказал он (цитата по ТАСС).

Министр также напомнил, что дал обещание Владимиру Зеленскому помогать Киеву, пока это будет необходимо.

«Я ясно дал понять, что Украина должна одержать верх в этой войне», - сказал Писториус.

Ранее глава оборонного ведомства Германии заявлял, что в краткосрочной перспективе не видит условий для окончания российско-украинского конфликта.