Еврокомиссия выделит €13 млн на продвижение демократии в Турции

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18 февраля 2023, 20:10 Источник: RT

Еврокомиссия выделит гранты на общую сумму в €13 млн на поддержку демократии в Турции. Об этом пишет RT.



Первый грант в размере €8 млн выделен на защиту прав человека и демократии в Турции.



Второй грант в размере €5 млн выделен для вовлечения представителей гражданского общества к участию во всех аспектах «зелёного курса» Евросоюза.

В разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера высказал мнение, что данное финансирование проектов ЕС в Турции может быть связано с предстоящими в стране президентскими выборами.

«Неясно, что будет с выборами в Турции. Вполне возможно, поменяется власть. Они (Еврокомиссия. — RT) к этому вопросу готовятся и считают, что сейчас благоприятный момент для вербовки нового поколения пятой колонны. Они всегда беспокоятся только о своих интересах. Запад настроен на «бескрайний эгоизм». Они дают деньги за те действия, которые нужны и которые выгодны им самим», — заявил Владимир Брутер.





