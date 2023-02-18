Алиев заявил, что мир уже никогда не будет таким, каким был до конфликта вокруг Украины

Конфликт вокруг Украины кардинально изменил геополитическую ситуацию, и возврата к прежнему миру уже не будет. Такую точку зрения высказал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По его словам, мир «никогда не вернется в состояние, в котором пребывал до этой войны». При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что эти события не оказали непосредственного влияния на его страну, зато открыли новые горизонты.
«Мы видим ряд новых возможностей, появившихся в сфере торговли с нашими традиционными партнерами. Кроме того, появились новые возможности, связанные с разворотом транзитных грузоперевозок из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана», - сказал Алиев.
Ранее сообщалось о встрече в рамках Мюнхенской конференции госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.