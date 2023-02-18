NYT: администрация Буша перед уходом в 2009 году предупреждала Обаму о необходимости предотвратить попытки России вернуть Крым

Аргументы Недели → Политика 13+

18 февраля 2023, 18:58 Источник: РИА Новости

Барак Обама и Джордж Буш-младший. Фото: Qi Heng/globallook.com

Перед своим уходом в 2009 году администрация Джорджа Буша-младшего предупреждала избранного президента Барака Обаму о том, что Россия предпримет попытки вернуть Крым, и указывала на необходимость предотвратить их. Об этом в своей книге «Передача полномочий» написал советник Буша Стивен Хэдли. Цитаты из нее приводит в субботу газета The New York Times.

Хэдли пишет, что перед тем как покинуть Белый дом, администрация Буша составила для Обамы меморандум, в котором приводилась оценка международной ситуации на тот момент. Недавно этот документ был рассекречен. В нем, среди прочего, говорилось о возможности того, что Россия попытается вернуть Крым.

«Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот Военно-морского флота России, должны быть предотвращены», - цитирует издание фрагмент меморандума.

Ранее заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд назвала объекты российской военной инфраструктуры в Крыму легитимными целями для ВСУ.