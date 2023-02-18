Китайский политик Ван И: Пекин стремится к решению конфликта на Украине с точки зрения дипломатии

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18 февраля 2023, 14:56

Ван И. Фото: Global Look Press

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И заявил, что Пекин выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Власти Китая "твердо стоят на стороне мира и диалога".

По словам дипломата, мировые конфликты происходят из-за некоторых стран, которые не соблюдают устав ООН и позиция КНР заключается в том, чтобы сохранить принципы и роль Организации Объединённых Наций. Ван И также сообщил, что создание оппозиционных блоков вредит мировому сотрудничеству.

Как сообщалось ранее, к концу февраля Китай подготовит документ с «изложением позиции» по урегулированию на Украине.