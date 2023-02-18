Захарова: Россия открыта для сотрудничества с Молдавией, однако её новое правительство вряд ли прекратит антироссийскую политику

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18 февраля 2023, 13:08

Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова развивать двустороннее сотрудничество с Молдавией, однако новый состав правительства страны не поменяет негативный курс политики в отношении России.

Представитель МИД указала на то, что Молдавия использует те же инструменты, что и Украина, и Прибалтика для ведения негативной политики в отношении РФ.

Дипломат отметила, что российская сторона готова развивать двухстороннее сотрудничество с Молдавией на благо народов государств, но изменения молдавского кабинета министров несёт «косметический характер», поэтому ожидать смены политического курса не стоит.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с лидером Молдавии Майей Санду заявил о том, что Вашингтон беспокоят попытки РФ дестабилизировать молдавское руководство.