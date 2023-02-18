Полянский: Россия надеется на выступление в Совбезе ООН журналиста Херша, обвинившего США в подрыве «Северных потоков»

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18 февраля 2023, 09:43

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Российская Федерация надеется на выступление в Совете Безопасности ООН журналиста Сеймура Херша, который обвинил Соединенные Штаты в подрыве газопроводов «Северный поток». Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал дипломат Дмитрий Полянский.

«Россия надеется на выступление в Совбезе ООН американского журналиста Сеймура Херша — автора расследования о подрыве “Северных потоков”, сообщил заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, пресс-секретарь отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова указала на то, что ведомство считает сговором молчание западных государств по расследованию Херша.