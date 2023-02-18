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Аргументы Недели → Политика 13+

Представители материкового Китая впервые за три года посетили Тайвань

, 09:28

Представители материкового Китая впервые за три года посетили Тайвань
Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило о прибытии официальной делегации материкового Китая на остров. Последний подобный контакт был три года назад.

Прибывшая делегация примет участие в фестивале фонарей, однако главной целью является укрепление связей с властями города Тайбэй. Визит представителей материкового Китая продолжится до 20 февраля.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала к развитию Тихоокеанского оборонного альянса для объединенного противостояния растущему экономическому доминированию Китая и защиты Тайваня.

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