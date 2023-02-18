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18 февраля 2023, 08:17

Украинская артиллерия, Madeleine Kelly / globallookpress.com

Автор расследования о подрыве газопроводов «Северный поток» Сеймур Херш назвал «самоубийственным» мнение Соединенных Штатов, согласно которому киевская сторона способна одержать победу над Российской Федерацией. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший статью о причастности США к взрывам на "Северных потоках", назвал "самоубийственным" мнение Вашингтона о том, что Украина может победить Россию в конфликте», — указывает TG-канал.

Также Херш выразил точку зрения о том, что Штаты являются самым агрессивным государством на Земле.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что Киев под влиянием Вашингтона заблокировал инициированные им же самим переговоры с Москвой.