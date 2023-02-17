Макрон заявил, что Запад уже сейчас должен начать подготовку условий для мира на Украине

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17 февраля 2023, 21:09 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Felix Hörhager/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках выступления на сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу заявил, что Западу следует начать подготовку условий для достижения мира на Украине.

Эммануэль Макрон призвал европейцев и американцев заняться подготовкой мира, быть в краткосрочной перспективе сильными и продолжать поддерживать Украину.

Президент Франции выразил уверенность в том, что мир будет более долговечным и кредитоспособным, если начать готовить условия для него уже сейчас. Кроме того, Макрон заявил о необходимости вовлекать в данный процесс все державы, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Африке, которые пока не мыслят так же, как западные государства.