Зеленский считает маловероятным участие Белоруссии в конфликте на Украине

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17 февраля 2023, 20:47 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу заявил, что считает участие белорусских войск в конфликте на Украине маловероятным.

Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что белорусских солдат не так просто привлечь к участию в конфликте, так как они якобы не хотят вести бои против Украины.

Украинский лидер, однако, допустил, что ВКС России могли использовать аэродромы на территории Белоруссии без прямой поддержки властей республики. Зеленский также указал на то, что в случае добровольного участия Минска в конфликте белорусской стороне придется принимать участие в восстановлении Украины.