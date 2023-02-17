Издание OpexNews сообщило, что Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron

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17 февраля 2023, 20:13 Источник: РИА "Новости"

украинский солдат, Ximena Borrazas/globallook.com

Вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Нацсобрания Франции Жан-Луи Тьерио сообщил журналистам, что страна поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron.

Жан-Луи Тьерио в интервью изданию OpexNews отметил, что в настоящий момент ясно, что поставляемые Францией на Украину вооружения хороши, и они работают. В частности, он упомянул использование ВСУ гаубиц CAESAR, ПЗРК Mistral, а также ракет Akeron.

Отметим, что ранее французские власти не сообщили, что Киеву были направлены ракеты Akeron.