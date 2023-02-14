Сийярто: Франция и Венгрия выступают против ограничений в отношении ядерного сотрудничества с РФ

Франция и Венгрия не видят смысла в том, чтобы вводить санкции против ядерного сотрудничества с РФ. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Вместе мы боролись за то, чтобы ЕС признал ядерную энергию устойчивой, и вместе мы также боремся против дискриминации в отношении ядерной энергии», - пишет Сийярто у себя в соцсетях, имея в виду министра энергетики Франции Аньеса Панье-Рюнаше.
Глава иностранного ведомства отметил, что стороны солидарны в вопросе бессмысленности введения ограничений на ядерное сотрудничество с РФ.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не станет поддерживать санкции, которые ограничивают сотрудничество с Россией по АЭС.