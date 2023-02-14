Сийярто: Франция и Венгрия выступают против ограничений в отношении ядерного сотрудничества с РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

14 февраля 2023, 17:22 Источник: РИА Новости

Петер Сийярто, Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Франция и Венгрия не видят смысла в том, чтобы вводить санкции против ядерного сотрудничества с РФ. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Вместе мы боролись за то, чтобы ЕС признал ядерную энергию устойчивой, и вместе мы также боремся против дискриминации в отношении ядерной энергии», - пишет Сийярто у себя в соцсетях, имея в виду министра энергетики Франции Аньеса Панье-Рюнаше.

Глава иностранного ведомства отметил, что стороны солидарны в вопросе бессмысленности введения ограничений на ядерное сотрудничество с РФ.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не станет поддерживать санкции, которые ограничивают сотрудничество с Россией по АЭС.